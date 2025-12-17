Мосгорсуд 25 декабря начнёт новое рассмотрение "дела Долиной"

В Московский городской суд поступили на новое рассмотрение материалы "дела Долиной".

Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

16 декабря ВС России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. Во время слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство её аннулирует после поимки мошенников. Отметим, что сама Долина на заседании не присутствовала. Сенатор Совфеда Андрей Клишас предлагает проверить судей, которые выносили решения по "делу Ларисы Долиной". Речь идёт о решениях, принятых до рассмотрения материалов в Верховном суде.