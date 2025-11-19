Долина дала показания по делу о своей квартире

Певица Лариса Долина побывала в Балашихинском суде Подмосковья. Там она дала показания по делу о мошенничестве со своей квартирой.

Она прибыла в суд на чёрном микроавтобусе. Зашла в здание суда через запасной вход, не предназначенный для прохода граждан. Допрос артистки прошёл в закрытом режиме, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Долина рассказывала, что у неё обманом выманили квартиру и деньги – 175 млн руб. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 г. вводили в заблуждение артистку и убеждали её перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На недвижимость знаменитости был наложен арест. Изначально по делу были задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев.

В декабре 2024 г. сообщалось, что сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идет о 20-летнем жителе Тольятти. Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на своё имя и перевёл с неё деньги неизвестным. Также был задержан 43-летний мужчина из Йошкар-Олы.