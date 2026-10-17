Стало известно, какую жидкость распылили во время перемены в школе Екатеринбурга

Стало известно, какую жидкость на днях распылил ученик в одной из школ Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел 15 октября во время перемены в МАОУ СОШ №181. Сообщалось, что пятиклассник распылил неизвестную жидкость с резким запахом в кабинете, где находились другие ученики. Дети выбежали и позвали классного руководителя.

Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, оказалось, что ученик разбрызгал в воздух обычную воду, смешанную со специями.

"Двое детей, стоявших рядом, почувствовав слабый запах перца и испугавшись, что это перцовый баллончик, побежали за классным руководителем. Классный руководитель незамедлительно осмотрел школьников. Признаков химического ожога нет", - приводит канал сообщение источника.

Тем не менее, сейчас прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Канал отмечает, что школьнику "грозят легкие репрессии".