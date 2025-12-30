Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово

Мосгорсуд изготовил полный текст решения по иску Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной, о выселении певицы. Об этом сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

По ее словам, дело уже в Хамовническом суде. "Но она (Долина) не будет сейчас выезжать из квартиры, мы хотим договориться мирно", - сказала Свириденко.

Адвокат отметила, что Лурье не хочет выселять артистку с помощью приставов - ни до 5 января, ни после.

Ранее стало известно, что Долина отказалась освобождать квартиру в Хамовниках до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Лурье. Певица заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

16 декабря Верховный суд России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. 25 декабря Мосгорсуд обязал артистку и ее родственников выселится из квартиры.

26 декабря Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках. Огромный баул с вещами артистки заметили в салоне ее премиум-автомобиля Toyota Alphard.