Трамп отказался от применения новых санкций против российских чиновников и банков

Американский президент Дональд Трамп отказался от применения санкций против российских чиновников, банков и организаций.

Как сообщает РИА Новости, Трамп подписал соответствующий указ. В нем он отказался от применения статей закона, включающих новые санкции против высокопоставленных российских чиновников, крупных банков и госкомпаний.

Также закон включает запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана. При этом предусмотренные Трампом исключения не затрагивают ранее введенные санкции США против РФ.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут снять санкции с кораблей "теневого флота" России после их перепродажи.