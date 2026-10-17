Володин назвал Зеленского "козлом"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал "козлом" украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщил Володин в своем канале, один из журналистов на пресс-брифинге в Брюсселе спросил у Зеленского, не считает ли он, что стал "козлом отпущения" для американского президента. В ответ Зеленский усмехнулся, а потом добавил: "Это и есть мой ответ".

"Козлом он стал давно! Когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живет", - заявил спикер Госдумы.

По его словам, уйти от ответственности за совершенные преступления и предательство у Зеленского не получится.

"Козлом отпущения он уже стал! Дальше будет только хуже...", - заключил Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что впервые с 2022 года тема Украины станет второстепенной на саммите Евросоюза.