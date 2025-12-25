Лурье не разрешит Долиной пожить в спорной квартире еще несколько месяцев

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не намерена разрешать певице пожить в спорной недвижимости еще несколько месяцев после решения суда.

"Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми", - цитирует ТАСС адвоката Лурье Светлану Свириденко.

Ранее СМИ сообщили, что Долина попросила разрешить ей пожить в квартире еще пару месяцев после решения суда об официальном выселении, поскольку она не успела собрать свои вещи.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры.

16 декабря Верховный суд России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. 25 декабря состоится заседание в Мосгорсуде о принудительном выселении певицы из квартиры. При этом Долина могла съехать добровольно до этой даты.

Во время слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство её аннулирует после поимки мошенников.