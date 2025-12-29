Долина отказалась покидать квартиру в Хамовниках до Нового года

Певица Лариса Долина отказалась освобождать квартиру в Хамовниках до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье.

"Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом", - сообщила ТАСС адвокат Лурье Анастасия Свириденко.

Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января, добавила Свириденко.

16 декабря Верховный суд России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. 26 декабря Мосгорсуд обязал артистку и ее родственников выселится из квартиры.

26 декабря Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках. Огромный баул с вещами артистки заметили в салоне ее премиум-автомобиля Toyota Alphard.