Прокуратура проверит информацию о 15 брошенных туристах на Камчатке

На Камчатке прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав туристов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Камчатского края, из СМИ стало известно, что организатор туристического тура в регионе оставил группу из 15 человек вдали от населенных пунктов без еды, воды и связи. Утверждается, что оплаченная программа была завершена досрочно, часть услуг не предоставлена, а возвращаться брошенным путешественникам пришлось самостоятельно за свой счет.

Надзорное ведомство начало проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства при оказании туристических услуг.

Ранее сообщалось, что группу российских туристов, застрявших в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете.