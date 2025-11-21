21 Ноября 2025
Происшествия В России
Фото: instagram.com/larisa_dolina_ (Instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Прокурор потребовал до 9,5 года обвиняемым в афере с квартирой Долиной

Прокурор потребовал сроки от 6 до 9,5 лет обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Кроме того, обвинение ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

По версии обвинения, с целью хищения денежных средств и недвижимости граждан была создана организованная преступная группа, в которую вошли "дропы" Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.

Неустановленные «звонари», используя технологию подмены номеров, звонили гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков и госструктур, а подсудимые получали и обналичивали похищенное.

Так, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение Долину и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате певицу склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Потерпевшая выполнила указания мошенников, после чего передала Цырульниковой часть наличных денежных средств, а часть перевела на подконтрольные им счета. Впоследствии Каменецкий, Леонтьев и Основа обналичили похищенное.

Аналогичным образом было совершено хищение 2,7 млн рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 млн у жительницы Балашихи, которые также получила наличными Цырульникова.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина побывала в Балашихинском суде Подмосковья. Там она дала показания по делу о мошенничестве со своей квартирой. Она прибыла в суд на черном микроавтобусе. Зашла в здание суда через запасной вход, не предназначенный для прохода граждан. Допрос артистки прошел в закрытом режиме. Ранее стало известно, что певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.

Теги: лариса долина, квартира, афера


