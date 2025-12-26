Shot: Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, огромный баул с вещами артистки заметили около часа назад в салоне ее премиум-автомобиля Toyota Alphard.

Напомним, Долина в ближайшие дни должна выехать из квартиры по решению суда. В противном случае будут привлечены судебные приставы, жилье будет опечатано, все коммуникации отключены.

25 декабря Мосгорсуд повторно рассмотрел заявление покупательницы Полины Лурье на требование незамедлительно выселить Долину и ее родственников из купленной квартиры. Суд встал на сторону истца.