Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры Лурье

Мосгорсуд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье на требование незамедлительно выселить артистку Ларису Долину и ее родственников из купленной квартиры. Суд встал на сторону истца, решение вступает в законную силу немедленно.

Как передает "Интерфакс" слова адвоката Лурье - Светланы Свириденко, Долина должна покинуть квартиру уже сегодня - 25 декабря. В противном случае будут привлечены судебные приставы. При этом она добавила, что решение дать артистке время на выезд до 10 января остается за ее клиенткой.

В это же время адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что даже если будут привлечены судебные приставы, артистка все равно не сможет быть выселена раньше, чем закончатся новогодние праздники. Якобы для возбуждения исполнительного производства приставам необходимо принести мотивированное решение в рабочее время, а это будет только 30 декабря - в последний в этом году рабочий день.