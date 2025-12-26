Лурье намерена взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру

Полина Лурье собирается взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.

"Расходы судебные я однозначно взыщу", — заявила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Накануне Мосгорсуд повторно рассмотрел заявление Лурье на требование незамедлительно выселить Долину и ее родственников из купленной квартиры. Суд встал на сторону истца, решение вступает в законную силу немедленно. По словам Свириденко, Долина должна была покинуть квартиру уже 25 декабря. В противном случае будут привлечены судебные приставы. При этом она добавила, что решение дать артистке время на выезд до 10 января остается за ее клиенткой.

В то же время адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что даже если будут привлечены судебные приставы, артистка все равно не сможет быть выселена раньше, чем закончатся новогодние праздники. Для возбуждения исполнительного производства приставам необходимо принести мотивированное решение в рабочее время, а это будет только 30 декабря - в последний в этом году рабочий день. Таким образом, у Долиной будет время выселиться до конца праздников.