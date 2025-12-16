Суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Суд первой инстанции отказал Полине Лурье, покупательнице квартиры у певицы Ларисы Долиной, во взыскании убытков с артистки. Об этом сказано в судебных документах, пишет ТАСС.

"Суд первой инстанции указал на то, что денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков", - сказано в решении апелляционной инстанции по делу.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд.