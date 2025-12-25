Долина попросилась пожить в проданной квартире еще несколько месяцев

Певица Лариса Долина попросила разрешить ей остаться в квартире в Хамовниках еще на несколько месяцев. Речь идет о скандально известной недвижимости, которую у артистки купила Полина Лурье. Певица объясняет эту необходимость тем, что не успевает собрать свои вещи, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко.

16 декабря Верховный суд России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. 25 декабря состоится заседание в Мосгорсуде о принудительном выселении певицы из квартиры. При этом Долина могла съехать добровольно до этой даты.

Во время слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство её аннулирует после поимки мошенников.