Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства

Певица Лариса Долина, как показала экспертиза, продала свою квартиру в состоянии психического расстройства. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ по делу о недвижимости артистки.

Уточняется, что в связи с эмоциональным напряжением Долина не могла осознавать совершение в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление.

Мошенники, убедившие певицу пойти на сделку, сумели договориться с ней из-за особенностей ее образа мышления и личностных качеств. При этом заблуждение Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, следует из материалов Верховного суда. С учетом ее опыта она должна была осознавать наличие правовых последствий договора.

В настоящее время у певицы отсутствуют признаки расстройств, отметили в ВС, поэтому она может правильно воспринимать обстоятельства и давать показания в качестве потерпевшей.

16 декабря ВС России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. 25 декабря состоится заседание в Мосгорсуде о принудительном выселении певицы из квартиры. При этом Долина может съехать добровольно до этой даты.

Во время слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство её аннулирует после поимки мошенников. Отметим, что сама Долина на заседании не присутствовала.