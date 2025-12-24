ВС признал, что нижестоящие суды существенно нарушили права Лурье

Верховный суд РФ признал, что суды нижестоящих инстанций существенно нарушили права Полины Лурье, когда отобрали у нее квартиру по иску Ларисы Долиной и не выплатили взамен компенсацию. С текстом решения, принятого 16 декабря, ознакомилось ТАСС.

В вердикте суда отмечается, что даже при наличии всех формальных условий для оспаривания сделки по продаже квартиры как заключенной под влиянием заблуждения, суды обязаны были применить принцип двусторонней реституции. Этот принцип, закрепленный Гражданским кодексом, предполагает, что при признании сделки недействительной каждая сторона должна получить назад то, что она предоставила по договору. Если одна из ее сторон получает назад проданное имущество, то другая должна получить за него деньги в том объеме, в котором она оплатила этот товар.

16 декабря ВС России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. 25 декабря состоится заседание в Мосгорсуде о принудительном выселении певицы из квартиры. При этом Долина может съехать добровольно до этой даты.

Во время слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство её аннулирует после поимки мошенников. Отметим, что сама Долина на заседании не присутствовала.