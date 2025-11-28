Обвиняемым в афере с квартирой Долиной вынесли приговор

Обвиняемым в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной вынесли приговор - им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы.

Так, Анжела Цырульникова, которая в качестве курьера забирала деньги у певицы, получила 7 лет колонии и штраф в миллион рублей. Дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий получили по 7 лет общего режима и штраф 900 тысяч.

Фигуранты признаны виновными в соучастии в мошеннической схеме с продажей и хищением денег певицы.

Сама артистка на заседание не пришла, сообщает РИА Новости. В показаниях Долина заявила, что кроме денег от продажи квартиры передала мошенникам свои сбережения и заемные средства. Общий ущерб превышает 317 млн рублей.

Напомним, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение Долину и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате певицу склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Потерпевшая выполнила указания мошенников, после чего передала Цырульниковой часть наличных денежных средств, а часть перевела на подконтрольные им счета. Впоследствии Каменецкий, Леонтьев и Основа обналичили похищенное.

Аналогичным образом эти же мошенники совершили хищение 2,7 млн рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 млн у жительницы Балашихи, которые также получила наличными Цырульникова. Об этом сообщала прокуратура.