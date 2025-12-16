Верховный Суд России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье

Верховный Суд России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Верховного Суда РФ.

Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Суд постановил, что спорная квартира остается у Полины Лурье. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. Решение вступает в законную силу немедленно.

Ранее Верховный Суд, сославшись на принципы гласности и открытости, отклонил ходатайство стороны Долиной о закрытом режиме заседания и разрешил фото- и видеосъемку. В ходе слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство ее аннулирует после поимки мошенников. Отметим, что сама Долина на заседании не присутствовала.

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда сообщила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, аферисты в течение четырех месяцев обрабатывали артистку и под предлогом сохранения средств убедили ее перевести сбережения, включая выручку от продажи квартиры, на якобы безопасные счета и передать деньги курьеру. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. Первой была задержана курьер Анжела Цырульникова, позднее задержаны еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет с назначением штрафа в 900 тысяч рублей каждому.

Параллельно Долина оспорила в суде сделку купли-продажи квартиры. В марте 2025 года Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности на недвижимость. Это решение поддержали Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. В результате покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без квартиры, после чего обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд России.