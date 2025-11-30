В пользу обезДолиных. В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть постановление по делу о "схеме Долиной"

Депутат госдумы призвал Верховный суд пересмотреть решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Напомним, артистка оспорила сделку купли-продажи квартиры, заявив, что стала жертвой мошенников. Суд вернул квартиру Долиной, но певица отказалась возвращать деньги - около 112 млн руб - покупательнице недвижимости. Прецедент, начавший использоваться в практике, СМИ окрестили "схемой Долиной" или "бабушкиной схемой".

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил Верховному суду ввести меры для защиты покупателей, оказавшихся втянутыми в "бабушкины схемы".

По его словам, такое постановление способно задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана, пишет РИА Новости.

Он считает, что в настоящее время практика идет по пути, при котором даже очень тщательная проверка объекта и продавца не гарантирует сохранность приобретенного имущества. При этом конструкция, заложенная в Гражданский кодекс, выглядит иначе. Общая модель последствий недействительности сделки основана на двусторонней реституции: каждая сторона возвращает все полученное, а при невозможности вернуть вещь возмещает ее стоимость", - рассказал глава думского комитета.

Парламентарий уточнил, что отказ от этого порядка допускается только в узких случаях, и обычная купля продажа квартиры, оплаченной из легальных источников, трудно в такой вписывается, поэтому на этом фоне решение по делу Долиной воспринимается как "разворот": покупательнице не только отказали в сохранении права, но и оставили без возврата уплаченной суммы.

Напомним, в четверг Второй кассационный суд оставил певице Ларисе Долиной право собственности на ее квартиру в Хамовниках. Жалоба покупательницы, заплатившей за недвижимость 112 млн рублей, отклонена. Мошенники, обвиняемые в афере с квартирой певицы, также на этой неделе выслушали решение суда - им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы. На несправедливость отреагировали поклонники творчества певицы: покупатели массово возвращают билеты на выступления Ларисы Долиной. На концерте во Владивостоке появилось 224 свободных места, хотя за день до этого их было всего 25. В Хабаровске, где выступление намечено на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с 7 до 35.