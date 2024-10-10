Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры

Суд закрыл процесс по иску певицы Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной.

Как передает РИА Новости, журналистов не пустили в зал судебного заседания.

Отмечается, что встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной объединен с иском певицы, его также рассмотрят сегодня.

Ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По делу о мошенничестве задержана 53-летняя женщина-курьер. Она забрала у певицы часть денег и перевела мошенникам.

По словам полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На квартиру знаменитости наложен арест.