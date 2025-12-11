Суд изучал видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной

Суд при рассмотрении исков певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье о споре за квартиру изучал видеозапись заключения договора купли-продажи. Об этом говорится в судебных документах, пишет РИА Новости.

"Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись… предоставленная по запросу суда", - указано в документах.

Как сообщалось, певица заявила в иске, что покупательница Полина Лурье проигнорировала обстоятельства, свидетельствующие об "искажении воли" истца во время заключения сделки купли-продажи квартиры. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что у ее доверительницы сомнений во вменяемости Долиной не было.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.

Пока шли разбирательства, ФНС выставила Лурье счет на оплату налога за квартиру как титульному собственнику. Ей пришлось заплатить более 100 тысяч рублей.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.