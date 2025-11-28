Суд снял арест с московской квартиры Ларисы Долиной

Балашихинский городской суд снял арест с московской квартиры певицы Ларисы Долиной, которая была вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве.

"Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности", - огласил приговор судья.

Кроме того, суд вернул свидетелю по делу Полине Лурье признанный вещественным доказательством мобильный телефон, сообщает ТАСС.

Напомним, Лурье купила у певицы квартиру, но в судебном порядке была обязана вернуть недвижимость Долиной. 27 ноября Второй кассационный суд оставил артистке право собственности на ее квартиру в Хамовниках. Жалоба покупательницы, заплатившей за недвижимость 112 млн рублей, была отклонена.

28 ноября обвиняемым в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной вынесли приговор - им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы. Фигуранты признаны виновными в соучастии в мошеннической схеме с продажей и хищением денег певицы.

Напомним, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение Долину и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате певицу склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Потерпевшая выполнила указания мошенников, после чего передала курьеру часть наличных денежных средств, а часть перевела на подконтрольные им счета. Впоследствии трое фигурантов обналичили похищенное.