Ларисе Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой

Певице Ларисе Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с ее квартирой. Об этом сообщила адвокат артистки в суде.

Уголовное дело об угрозах было возбуждено, но позднее приостановлено в связи с тем, что не были установлены подозреваемые, передает ТАСС.

По данным SHOT, в сентябре 2024 года неизвестные угрожали народной артистке и ее помощнику. Они обещали убить или взорвать машину, если певица не заберет заявление из полиции о том, что ее обманули мошенники с квартирой, пишет телеграм-канал.

Напомним, ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – 175 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На недвижимость знаменитости был наложен арест. Изначально по делу были задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев.

В декабре сообщалось, что сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идет о 20-летнем жителе Тольятти. Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на свое имя и перевел с нее деньги неизвестным. Также был задержан 43-летний мужчина из Йошкар-Олы.