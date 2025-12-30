Стало известно о возможности Долиной жить в квартире Лурье

Эксперты в области права прокомментировали возможные сроки выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры Полины Лурье.

Адвокат Данил Прокопенко указывает, что процесс займёт несколько недель, отводя артистке время до 20-х чисел января даже по оптимистичному сценарию. Ключевыми этапами, по его словам, являются получение окончательного судебного акта, исполнительного листа и инициация работы приставов.

Последние, в свою очередь, обязаны дать должнику десятидневный срок для добровольного исполнения решения. В то время как Прокопенко считает повторные попытки отсрочки бессмысленными, юрист Евгения Пешкова придерживается иного взгляда на ситуацию. Она полагает, что Долина, будучи проинформированной о правовых последствиях, может выбрать путь добровольного выселения, что позволит избежать принудительных действий со стороны ФССП, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Долина отказалась освобождать квартиру в Хамовниках до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Лурье.