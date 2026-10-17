"Это центр моей жизни": экс-глава МИД Австрии назвала любимый регион России

Бывшая министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель центра "G.O.R.K.I." Карин Кнайсль назвала свой любимый регион в России.

По ее словам, таким регионом для нее стала Рязанская область.

"Да. Я и живу в Рязанской области. Это центр моей жизни", - приводит слова Кнайсль РИА Новости.

Напомним, в 2024 году во время своего визита в Екатеринбург экс-глава МИД Австрии рассказала, что впечатлило ее в городе. Тогда же экс-министр заявила, что Европы на сегодняшний день больше не существует, а покушение на Дональда Трампа было самым настоящим.

В 2023 году стало известно, что Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне.