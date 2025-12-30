Мошенники использовали 10 счетов в банках в схеме с хищением денег Долиной

При хищении около 180 млн рублей у певицы Ларисы Долиной мошенники использовали 10 счетов в разных банках. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Один из счетов был открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной в размере 5 млн рублей, 27 июня 2024 года - 10 млн рублей, назначение платежа - оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей. При этом в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что к моменту начала разбирательства Келдыбаев умер.

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, аферисты в течение четырех месяцев обрабатывали ее и под предлогом сохранения средств убедили перевести сбережения, включая выручку от продажи квартиры, на якобы безопасные счета и передать деньги курьеру. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. Первой была задержана курьер Анжела Цырульникова, позднее задержаны еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес им приговор. Анжела Цырульникова, которая в качестве курьера забирала деньги у певицы, получила 7 лет колонии и штраф в миллион рублей. Дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий получили по 7 лет общего режима и штраф 900 тысяч.

Фигуранты признаны виновными в соучастии в мошеннической схеме с продажей и хищением денег певицы.