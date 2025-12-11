Рынок недвижимости переведут под контроль МВД из-за "дела Долиной"

После скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной Российский союз участников рынка недвижимости (РСУРН) выступил с инициативой расширить полномочия МВД.

Как сообщает "Коммерсантъ", союз предложил наделить полицию правом проверять и приостанавливать сделки с жильем при подозрении на мошенничество. В обращении в Госдуму президент РСУРН Александр Попов предлагает законодательно закрепить возможность приостановки регистрации сделок по мотивированному запросу правоохранителей. Дополнительно вводится обязанность продавца заполнять специальную анкету, разработанную с участием судмедэкспертов. В спорных случаях для оценки состояния продавца планируется привлекать психологов МВД.

Эксперты рынка отнеслись к инициативе критически. Партнер практики недвижимости и строительства "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Максим Кузнеченков предупреждает, что это приведет к росту издержек и замедлению оборота рынка. Он указывает, что механизм приостановки сделки по заявлению стороны уже существует, и непонятно, на каком основании полиция будет вмешиваться против воли участников сделки.

Ранее Долиной была проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза в рамках дела о мошенничестве с продажей квартиры.