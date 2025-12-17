Клишас: Надо проверить судей, выносивших решения по "делу Долиной"

Сенатор Совфеда Андрей Клишас предлагает проверить судей, которые выносили решения по "делу Ларисы Долиной". Речь идёт о решениях, принятых до рассмотрения материалов в Верховном суде.

"Считаю, что следующий правильный шаг – обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости", - сказал РБК Клишас.

16 декабря ВС России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. Во время слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство её аннулирует после поимки мошенников. Отметим, что сама Долина на заседании не присутствовала.