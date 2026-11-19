Экс-замминистра обороны Руслана Цаликова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны на 6 млрд 581 млн рублей.



Также бывшего военного чиновника лишат госнаград и запретят ему занимать должности на государственной службе в течение 15 лет.



По данным "Базы", дело о создании преступного сообщества в отношении Цаликова прекратили, а по эпизодам крупных взяток и растраты вынесли приговор. Решение вынес Замоскворецкий суд в закрытом режиме. Процесс прошёл в сжатые сроки — материалы изучили и вынесли решение всего за два месяца.



Цаликова взяли под стражу прямо в зале суда.