Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил главную награду в региональной номинации Х политической премии РАСО "Гамбургский счёт" 2026, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".



Итоги юбилейной десятой политической премии, которую вручает Российская ассоциация по связям с общественностью, подвели на площадке Национального центра "Россия" в Москве 18 ноября.



Члены жюри отметили эффективную политическую и информационную коммуникацию главы региона, а также системную работу по развитию Пермского края. В финальной тройке он обошёл губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и главу Омской области.



Отметим, что премия "Гамбургский счёт" вручается с 2016 года политикам, государственным деятелям, партиям и политическим группам, которые в ходе конкурентных кампаний демонстрируют результативность, технологичность и креативность при соблюдении демократических процедур.



Победителей определяют по итогам голосования членов комитета по политтехнологиям РАСО. Председатель жюри — президент РАСО Евгений Минченко. В 2026 году награды вручались в 31 номинации.