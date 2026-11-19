Глава Arm Holdings может стать гендиректором Nvidia

Глава производителя процессоров Arm Holdings Рене Хаас получил предложение стать гендиректором Nvidia.

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К нему компания обратилась через рекрутинговое агентство Heidrick & Struggles, занявшееся поиском нового руководителя организации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Напомним, скандал разгорелся из‑за двух романов теперь уже экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга: с вице‑президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл – главой сингапурской компании Megaspeed с Элис Хуанг. Megaspeed сотрудничала с Nvidia как крупный клиент, а американская разведка подозревает, что фирма связана со спецслужбами КНР.

Nvidia считается одним из ключевых и крупнейших игроков на рынке искусственного интеллекта. Ее роль фундаментальна: она поставляет аппаратные ускорители, программные платформы и инфраструктуру, без которых развитие современных ИИ-систем было бы невозможно.