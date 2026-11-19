Путин: Россия не готовится воевать с Европой

Президент Владимир Путин высказался о том, собирается ли Россия воевать с Европой.

"Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу ещё раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов. И нет оснований, что самое главное", - приводит РИА Новости слова Путина журналистам, сказанные во время подведения итогов визита в Китай.

В январе 2024 г. Bild сообщал, что власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 г. Издание описывало сценарий развития событий, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера. Позже сообщалось, что Североатлантический альянс готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с РФ.

В конце 2025 г. министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 г., при этом некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.

В середине января 2026 г. английские морские пехотинцы прибыли в Норвегию на учения. Мероприятие является подготовкой солдат к возможной войне с Россией.