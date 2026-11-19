В Екатеринбурге осудили байкера, напавшего на инспектора мотобатальона ДПС

В Екатеринбурге вынесен приговор байкеру, напавшему на сотрудника мотобатальона ДПС. Ему назначили условный срок.

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Напомним, инцидент произошел в уральской столице в ночь с 19 на 20 мая. Сообщалось, что байкер, управляя личным мотоциклом, умышленно толкнул ногой служебный мотоцикл ДПС. В результате сидевший на нем инспектор упал и получил травмы, которые по заключению эксперта были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Нападавший был задержан и отправлен в СИЗО. Байкеру вменили статью УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". В сентябре ему продлили арест до 2027 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 23-летний мотоциклист свою вину не признал. Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишен права управления транспортными средствами на 3 года.

Мотоцикл нарушителя конфискован в доход государства.