Открыто движение поездов по Крымскому мосту

Открыто движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста.

Поезд "Таврия" № 92/91 (Москва – Керчь) отправлен со станции Тамань. Об этом сообщает Минтранс России.

Атака, из-за которой движение поездов останавливали, была не первой в последние дни. ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме.

В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились. В результате была повреждена конструкция магистрали. Сначала было объявлено о приостановке движения, а затем было возобновлено движение поездов.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на удары ВСУ по Крымскому мосту, при этом ответные действия российских военных за атаки по магистрали будут гораздо более болезненными.