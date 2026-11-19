В России принят во втором чтении бюджет страны на трёхлетку

Депутаты Госдумы утвердили во втором чтении проект бюджета страны на 2027-29 гг.

"Все обязательства перед гражданами будут выполнены. Заложили ресурсы для технологического развития нашей страны", - сказал во время обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению к проекту поступило 817 поправок. 695 было рекомендовано профильным комитетом по бюджету и налогам к принятию, сообщает пресс-служба Госдумы.

Напомним, ранее документ внесло в Госдуму Правительство. В 2027 г. расходы составят 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. расходы определены на уровне в 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн руб. соответственно.