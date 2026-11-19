Депутаты Думы Астраханской области утвердили составы Общественного совета и Молодежного парламента

На очередном заседании Думы Астраханской области под председательством Игоря Мартынов депутаты приняли решения, которые утвердили составы Общественного Совета и Молодежного парламента.

Так, Дума утвердила на период полномочий регионального парламента состав общественного совета при Думе Астраханской области. В него вошли 9 представителей общественности, науки, культуры, медицины, строительной отрасли и средств массовой информации.

Справка. Общественный совет — консультативно-совещательный орган, который обеспечивает учёт общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан и общественных объединений при принятии парламентом решений. Совет участвует в общественном контроле за деятельностью Думы, информировании граждан о её работе, а также в рассмотрении проектов областных законов и постановлений нормативного характера.

Также своим решением депутатский корпус сформировал Молодёжный парламент. По Положению, утверждённому Думой, он формируется из 30 человек по различным квотам: по одному представителю от каждой фракции Думы; по одному депутату от каждого муниципального района, муниципального округа и городского округа Астраханской области; трое — от Губернатора Астраханской области; трое государственных гражданских служащих аппарата Думы — по представлению Председателя Думы; один представитель Астраханского регионального отделения российского движения детей и молодёжи; пять победителей конкурса по формированию Молодёжного парламента.

Напомним, Молодёжный парламент при Думе Астраханской области вырабатывает инициативы и предложения по совершенствованию федерального и областного законодательства, затрагивающего права молодёжи и граждан, и направляет их депутатам. Многие инициативы молодых астраханцев находят поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне.