Путин: Что будет дальше, знает только Бог

Президент России Владимир Путин после встречи с лидерами Китая и США провёл пресс-конференцию. Начал глава государства с ответа на вопрос, что будет дальше.

"Что будет дальше, никто не знает. Господь Бог знает только, что будет дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы это имело своё продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договорённость, то взаимное понимание имело место", - сказал Путин.

Раньше таких встреч не было, теперь она состоялась, и это, безусловно, страница в истории дипломатии.

"Что же касается того, о чём мы говорили, то по большому счёту, это мало чем отличалось от самого пленарного заседания. Мы говорили о реформировании, возможном реформировании, увеличении потенциала Организации Объединённых Наций. Мы все признаём, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организация к реалиям сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Лидеры говорили также о безопасности в самом широком смысле этого слова, о недопущении распространения оружия массового уничтожения, ядерного оружия. О некоторых проблемах, связанных со свободой судоходства.

"Говорили о некоторых вопросах, связанных с деятельностью отдельных организаций, таких как Международный уголовный суд, который явно выходит за рамки своей компетенции и принимает не юридические, не правовые, а политические решения. В целом все согласились", - сказал президент России.

При этом Путину понравилось, что после официальных заявлений лидеров трёх стран началась свободная дискуссия, которую вряд ли кто-то ждал.

"Председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий, взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное", - сказал Путин.

Эта дискуссия проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме.

"Она позволила нам лучше понять друг друга и, на мой взгляд, создала условия для дальнейших договорённостей", - сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.