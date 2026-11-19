Путин: После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем

Россия ответит на удары ВСУ по Крымскому мосту, при этом ответные действия российских военных за атаки на магистраль будут гораздо более болезненными, заявил президент РФ Владимир Путин. Он выступил на пресс-конференции после саммита с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

"Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста", - сказал российский лидер.

По словам Путина, еще до трехсторонних переговоров в Китае он обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня с Украиной в ряде сфер, "но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем".

Президент отметил, что Крымский мост является исключительно мирным объектом, по нему давно не перевозят военную технику. Также Путин заявил, что железнодорожная часть моста уже восстановлена.