На Урале не стали арестовывать администратора сауны, где шестеро детей отравились хлором

На Среднем Урале суд избрал меру пресечения администратору сауны, в которой дети массово отравились хлором. Отправлять под арест ее не стали.

Напомним, все случилось в сауне села Косой Брод: в ходе празднования дня рождения ребенка приглашенные на торжество почувствовали резкий запах хлорки. В связи с ухудшением здоровья шестеро детей были госпитализированы в больницу, где им поставили диагноз "отравление парами хлора". Прокуратура начала проверку по ситуации, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемой по делу проходит администратор сауны "Преображение" Ирина Гребенщикова. По версии следствия, администрация сауны оказывала услуги, включая пользование бассейном, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, что создало реальную опасность для посетителей.

Полевской городской суд избрал Гребенщиковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено без согласия следователя общаться с потерпевшими. Также она обязана своевременно являться по вызовам следователя и в суд.

Напомним, что свое расследование после отравления хлором в свердловской сауне также проводит Роспотребнадзор.