В Самаре приостановили движение общественного транспорта из-за ракетной опасности

В Самаре объявлен режим ракетной опасности, движение наземного общественного транспорта приостановлено, сообщил мэр города Иван Носков.

"Метро работает, вход в метро для укрытия свободный", - написал он в мессенджере "Макс".

Глава Самары напомнил, что публикация фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, последствий их применения запрещена.

В аэропорту города введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.