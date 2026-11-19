Врач из Нижневартовска помог спасти пострадавшего в ДТП в Таиланде

Врач из Нижневартовска помог спасти пострадавшего в ДТП в Таиланде. Медик стал свидетелем аварии во время отпуска, сообщает Neft.

Врач "скорой помощи" из Нижневартовска Сергей Гранкин спас человека во время отпуска в Таиланде. Вартовчанин стал свидетелем серьезной аварии, в которой водителя автобуса зажало в автомобиле, и вместе с иностранными коллегами помог пострадавшему.

При этом инцидент произошел прямо в день рождения врача. Коллеги отметили его профессионализм и поздравили с праздником.