Путин – Си Цзиньпину и Трампу: У нас совпадают интересы по урегулированию конфликта на Украине

В Кремле сообщили, о чём шёл разговор на открытой части переговоров лидеров России, Китая и США. По словам главы КНР Си Цзиньпина, первый в истории трёхсторонний саммит в подобном формате носит рубежный характер.

"Главная тема сегодняшней дискуссии – поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности отношений крупных государств. Мир – это вечное чаяние человеческого общества", – сказал Си Цзиньпин.

Планета пережила более 10 тыс. войн, по сей день в мире все ещё тлеют 60 с лишним локальных конфликтов.

"Нам необходимо сохранять историческую память, открыть будущее, опираясь на прошлое. Доброе взаимодействие мировых держав представляет собой не один из возможных вариантов. Это безальтернативный выбор", – сказал лидер Китая.

Потом слово взял Владимир Путин. Он поблагодарил китайскую сторону и лично руководителя Поднебесной за организацию встречи, которая "проводится впервые в таком составе с участием руководителей трёх государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, КНР и США".

По словам Путина, три государства объединяет не только статус стран – победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

"У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера ещё с председателем КНР, а сегодня по инициативе президента Соединённых Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече", – сказал Путин.

У трёх стран – общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности: международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и другими, отметил Путин.

"Убеждён, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов", – сказал Путин.

Последним выступил Дональд Трамп.

"Мы действительно пишем историю, встречаясь сегодня", – сказал Дональд Трамп.

Россия, Китай и США несут ответственность за то, чтобы поддерживать открытый, продуктивный диалог, который влияет на жизнь граждан всей планеты.

"Конечно же, есть иногда недопонимание. Мы часто не согласны друг с другом, это понятно. Но никакие из проблем никогда не решались с использованием старого инструментария. Нужно продолжать обсуждать, работать вместе. Работая вместе, мы действительно выбираем новый путь решения этих проблем ", – сказал Трамп.

Далее он завёл разговор об опасности обладания ядерным оружием.

"Когда у вас есть ядерное оружие, очень трудно от него отказаться. Я представляю страну, у которой ядерное оружие есть, и это очень трудно сказать. Тысячи боеголовок, и мы говорим о том, чтобы от них отказаться или понизить количество ядерных боеголовок. Это не просто. Но очень важно сотрудничать, работать вместе, для того чтобы работать над понижением риска распространения ядерного оружия", – сказал Трамп.

Высказался он и о конфликте на Украине.

"Президент Путин и я сегодня уже достаточно длительно обсудили этот конфликт. Мне кажется, мы идём в правильном направлении. Я надеюсь, что президент Путин и украинская сторона хотели бы прийти к окончанию этого конфликта", – сказал Дональд Трамп.



