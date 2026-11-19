Зарплаты в ДНР за два года выросли всего на 12%

Средняя зарплата в ДНР выросла до 56 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он назвал это успехом, но признал, что "и пенсия, и заработная плата оставляют желать лучшего, потому что цены за счет ряда причин у нас зачастую выше, чем в соседних регионах". И административными мерами это не решить. Если обязать поставщиков резко снизить цены на бензин, возникнет дефицит товаров.

При этом Пушилин считает, что средняя зарплата за последние годы выросла очень серьезно, так как в 2022 годы она была 28 тыс. рублей. Однако летом 2024 года Пушилин называл размер средней зарплаты в регионе в 50 тыс. И к концу 2024 года планировалось довести ее до 54 тыс., сказал тогда глава ДНР. Получается, что за два года рост номинальных зарплат составил всего 12% при высокой инфляции.

В соцсетях жители сильно не согласны с оценками властей. Указывается, что зарплаты заметно меньше, чем в соседней Ростовской области, при более высоких ценах. Для сравнения, по данным Ростовстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Ростовской области в первом полугодии составила 77 тыс. рублей, и она выросла на 14% только за последний год. В России же в целом официальная средняя зарплата достигла 110 тыс.