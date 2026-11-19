Россия, Китай и США договорились не развязывать ядерную войну и по возможности реформировать ООН

В китайском Шэньчжэне принята декларация о мире. Она – результат переговоров лидеров России, Китая и США. Её текст, состоящий из четырёх пунктов, опубликовала пресс-служба Кремля.

- Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.

- Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.

- Главы трёх государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

- Главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Ранее в Кремле сообщили, о чём шёл разговор на открытой части переговоров лидеров России, Китая и США.