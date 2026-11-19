Российские банки наращивают выкуп инвестиционных золотых монет у населения

Участники рынка расширяют сервисы по обратному выкупу инвестиционных золотых монет у частных клиентов. Например, ВТБ за полтора месяца с момента запуска такой услуги выкупил у клиентов монеты на 1 млрд рублей.

Самой популярной монетой стала «Георгий Победоносец» весом 7,78 грамма. Среди регионов наиболее активными продавцами оказались клиенты из Москвы, а также Санкт-Петербурга, Краснодара, Барнаула и Новосибирска.

Руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев пояснил логику спроса на такие услуги: «Золото традиционно считается «защитным» активом, его все чаще приобретают с долгосрочной целью - хеджировать валютные риски». По его словам, обратный выкуп делает инвестиционные монеты более ликвидным инструментом, а ранее владельцам монет приходилось искать для продажи сторонние площадки.

Интерес россиян к физическому золоту как инструменту сбережений в 2026 году в целом растёт. Объем вложений граждан в инвестиционные золотые монеты увеличился на 8%, а спрос на серебряные инвестиционные монеты вырос еще сильнее – на 45%. В начале года динамика на рынке была ещё заметнее: в начале 2026 года в мире резко вырос спрос со стороны частных инвесторов на золотые слитки и инвестиционные монеты.

