Музаев призвал создать в вузах спецкомнаты без связи для экзаменов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил университетам создавать специальные комнаты без доступа к средствам связи для проведения экзаменов и зачетов. По его словам, это необходимо для борьбы с использованием студентами гаджетов и технологий искусственного интеллекта (ИИ) при списывании.

Накануне он сообщил, что Рособрнадзор вместе с Минцифры прорабатывает запрет на продажу микронаушников на онлайн‑площадках. Он отметил, что борьба со списыванием - непрерывная работа. Ранее Музаев сравнил борьбу с техническими приспособлениями для списывания на экзаменах с противостоянием бактерий и антибиотиков и назвал главным грядущим вызовом умные очки и наушники.

Проблема списывания приобретает все больший масштаб. Сегодня в Южной Корее проходит ежегодный национальный экзамен CSAT, который определяет поступление в вузы. Перед экзаменом студентов проверяют на наличие скрытой электроники, включая осмотр одежды и т.п. А в связи с ростом случаев мошенничества с использованием ИИ президент страны Ли Чжэ Мен объявил о вознаграждении в 100 млн вон за информацию о нарушениях. Власти также рассматривают ужесточение наказаний: увеличение срока запрета на пересдачу до 10 лет и уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы.