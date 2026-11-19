В Пермском крае вторые сутки ищут пенсионера, который ушел в лес со своими псами и исчез

В селе Серга Кунгурского муниципального округа Пермского края вторые сутки идут поиски 70-летнего мужчины, сообщает "КП Пермь".

Днём 17 ноября он ушёл на прогулку с двумя собаками и не вернулся. Позже домой прибежала одна из собак — мокрая и напуганная. На следующий день вернулась и вторая, находившаяся в состоянии стресса.

В тот же вечер на поиски вышли полицейские и кунгурские спасатели. Они обследовали местность у островов, где пенсионер любил гулять, а также поляну возле погоста, но следов не нашли. По словам местной жительницы, около шести часов вечера она слышала громкий рык и крики "Помогите" со стороны реки.

Позже в начале улицы Молодежной полицейский заметил медведя, который скрылся в лесу. Поиски приостановлены: без опытных охотников идти в лес нельзя.