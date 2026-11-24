Нидерланды могут вернуть воинский призыв

Командующий вооруженным силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм допустил призыв молодежи на службу и подчеркнул, что страна должна готовиться к "самому худшему сценарию".

Он прокомментировал акции протеста против призыва, которые прошли 20 ноября в 16 городах страны. По его словам, в настоящее время Нидерланды могут укомплектовать вооруженные силы добровольцами, но не исключено, что в какой-то момент могут потребоваться дополнительные людские ресурсы. И королевство думает над этим.

Ранее секретарь минобороны Дерк Босвейк сообщил о подготовке законопроекта, который позволит в случае угрозы для страны объявлять массовый призыв и увеличить численность армии с нынешних 80 тыс. до 200 тыс. человек. Инициатива пока не внесена в парламент, но против нее уже высказались разные фракции.

6 ноября представители Национального студенческого союза потребовали от Босвейка гарантий, что отказ от службы не повлечет уголовного наказания. Недовольство вызывает и сотрудничество университетов с военными. В середине ноября союз и общественная организация "Остановите торговлю оружием" выпустили доклад "Черная книга милитаризации высшего образования", в котором отмечают, что сотрудничество вузов с армией и ВПК перешло все разумные пределы и стало частью политики милитаризации образования.

Воинская обязанность в стране законодательно не отменена, но призыв не проводится с 1997 года.