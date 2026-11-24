В Прикамье курьер мошенников получил три года колонии за попытку похитить 2,5 миллиона рублей у пенсионерки

Верещагинский районный суд Пермского края вынес приговор 27-летнему жителю Перми, признанному виновным в покушении на мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Молодой человек выполнял роль курьера у мошенников, которые обманывали пожилых граждан. Предложение о временном заработке - доставке пакета из одного места в другое - он получил от знакомого.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Верещагинский" задержали курьера в момент получения 2,5 млн рублей от пенсионерки. Злоумышленники, используя методы психологического давления, убедили 78-летнюю потерпевшую передать им личные сбережения под предлогом защиты средств от мнимых мошенников.

Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.